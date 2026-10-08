Медведь напал на ребенка на пасеке в Алтайском крае
В Алтайском крае медведь едва не растерзал школьника
В Алтайском крае подростка доставили в больницу после нападения медведя на пасеке. Об этом сообщила пресс-служба Бийской станции скорой медицинской помощи.
ЧП случилось в Солтонском районе. По предварительной информации, хищник атаковал школьника примерно в 20 километрах от села Солтон.
Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу Бийска.
«Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести», — рассказал главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов.
Обстоятельства нападения устанавливаются. Местонахождение агрессивного медведя осталось неизвестным.
Ранее около Кругобайкальской железной дороги в Иркутской области закрыли пеший маршрут из-за риска встречи с медведем. Хищник спрятал тушу кабана в лесу, поэтому может проявить себя агрессивно в случае появления человека.