Медведь напал на ребенка на пасеке в Алтайском крае

В Алтайском крае медведь едва не растерзал школьника

В Алтайском крае подростка доставили в больницу после нападения медведя на пасеке. Об этом сообщила пресс-служба Бийской станции скорой медицинской помощи.

ЧП случилось в Солтонском районе. По предварительной информации, хищник атаковал школьника примерно в 20 километрах от села Солтон.

Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу Бийска.

«Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести», — рассказал главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Обстоятельства нападения устанавливаются. Местонахождение агрессивного медведя осталось неизвестным.

Ранее около Кругобайкальской железной дороги в Иркутской области закрыли пеший маршрут из-за риска встречи с медведем. Хищник спрятал тушу кабана в лесу, поэтому может проявить себя агрессивно в случае появления человека.