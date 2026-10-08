360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Медведь напал на ребенка на пасеке в Алтайском крае

    В Алтайском крае медведь едва не растерзал школьника

    Фото: РИА «Новости»

    В Алтайском крае подростка доставили в больницу после нападения медведя на пасеке. Об этом сообщила пресс-служба Бийской станции скорой медицинской помощи.

    ЧП случилось в Солтонском районе. По предварительной информации, хищник атаковал школьника примерно в 20 километрах от села Солтон.

    Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу Бийска.

    «Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести», — рассказал главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов.

    Обстоятельства нападения устанавливаются. Местонахождение агрессивного медведя осталось неизвестным.

    Ранее около Кругобайкальской железной дороги в Иркутской области закрыли пеший маршрут из-за риска встречи с медведем. Хищник спрятал тушу кабана в лесу, поэтому может проявить себя агрессивно в случае появления человека.

    Читайте также

    Туристов предупредили об опасности встречи с медведем на КБЖД

    Охотник разъяснил, как можно заинтересовать добывать хищников

    Рыбак в Приморье отбился от медведицы удочкой и кулаками

    Туристов предупредили об опасности встречи с медведем на КБЖД

    Охотник разъяснил, как можно заинтересовать добывать хищников

    Рыбак в Приморье отбился от медведицы удочкой и кулаками