Стало известно о состоянии пилотов упавшего в Иркутской области Ту-22М3

Врачи, которые занимаются лечением трех выживших членов экипажа упавшего в Иркутской области дальнего бомбардировщика Ту-22М3, оценили их состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, у одного из пилотов медики диагностировали черепно-мозговую травму с сотрясением и перелом копчика. У второго и третьего обнаружили перелом грудной клетки и ноги.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев со ссылкой на органы военного командования Минобороны заявил, что еще один член экипажа упавшего истребителя скончался. Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшего летчика.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области во время планового полета. По данным Минобороны, предварительной причиной аварии стала техническая неисправность. Экипаж успел катапультироваться до падения самолета.

Из опубликованных в социальных сетях видео очевидцев следует, что бомбардировщик загорелся в воздухе. Но экипаж успел отвести его подальше от жилых домов в безлюдную местность и покинул борт. После на месте падения самолета прогремела серия взрывов.