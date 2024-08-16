Стало известно о состоянии пилотов упавшего в Иркутской области Ту-22М3

Shot заявил о средней тяжести травм пилотов упавшего Ту-22М3 в Иркутской области

Фото: РИА «Новости»

Врачи, которые занимаются лечением трех выживших членов экипажа упавшего в Иркутской области дальнего бомбардировщика Ту-22М3, оценили их состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, у одного из пилотов медики диагностировали черепно-мозговую травму с сотрясением и перелом копчика. У второго и третьего обнаружили перелом грудной клетки и ноги.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев со ссылкой на органы военного командования Минобороны заявил, что еще один член экипажа упавшего истребителя скончался. Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшего летчика.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области во время планового полета. По данным Минобороны, предварительной причиной аварии стала техническая неисправность. Экипаж успел катапультироваться до падения самолета.

Из опубликованных в социальных сетях видео очевидцев следует, что бомбардировщик загорелся в воздухе. Но экипаж успел отвести его подальше от жилых домов в безлюдную местность и покинул борт. После на месте падения самолета прогремела серия взрывов.

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