Мощные взрывы сняли на видео на месте крушения Ту-22М3 под Иркутском

Mash: на месте крушения Ту-22М3 под Иркутском произошли три мощных взрыва

Несколько мощных взрывов прозвучали на месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в районе поселка Михайловка Иркутской области. Об этом сообщил Telegram–канал Mash.

Предположительно, два взрыва сняли на видео очевидцы, находившиеся неподалеку от места крушения. На кадрах видно яркие вспышки и поднимающиеся в небо языки пламени. Местные жители сообщили о трех взрывах.

Глава региона Игорь Кобзев ранее писал, что после крушения самолета в Иркутской области спасатели нашли всех четырех военных. Ту-22М3 упал в безлюдной местности недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе.

Согласно неподтвержденной информации, у одного из членов экипажа диагностировали перелом ноги, еще двое получили множественные ушибы.

По данным Минобороны, предварительной причиной происшествия стала техническая неисправность. На месте ЧП работали экстренные службы.