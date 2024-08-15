Спасатели нашли экипаж упавшего под Иркутском самолета Ту-22М3

Кобзев: после крушения Ту-22М3 в Иркутской области нашли всех четырех военных

Спасатели нашли всех четырех военных после крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области. Все они живы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Он подтвердил, что самолет упал недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе. Данные о крушении на пульт дежурного регионального отдела медицины катастроф поступили в 22:18 по местному времени.

«Самолет — военный, ТУ-22М3, который выполнял плановый полет. Четыре пилота катапультировались, их всех уже нашли», — написал Кобзев.

Губернатор отметил, что соответствующие экстренные службы оперативно отправились на место ЧП, точная информация появится чуть позднее.

«На земле разрушений нет, самолет упал в безлюдной местности. Техническая неисправность, по предварительной информации, стала причиной ЧП», — добавил глава Иркутской области.

В Минобороны отмечали, что экипаж самолета успел катапультироваться.