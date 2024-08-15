Названа предварительная причина крушения Ту-22М3 в Иркутской области

Потерпевший крушение в Черемховском районе Иркутской области дальний бомбардировщик Ту-22М3 выполнял плановый полет. Предварительной причиной аварии стала техническая неисправность воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что экипаж успел катапультироваться и угрозы для жизни военных нет. Сам борт упал в безлюдной местности, поэтому никаких разрушений на земле не произошло.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что военный самолет упал рядом с поселком Михайловка. На место сразу выехали сотрудники экстренных служб, которые нашли всех четырех членов экипажа. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным Telegram-канала Mash, у одного из членов экипажа врачи диагностировали перелом ноги, еще двое получили множественные ушибы.

На разошедшихся по социальным сетям и Telegram-каналам кадрам видно, что самолет загорелся в воздухе. По данным очевидцев, на месте падения борта раздалось несколько взрывов.