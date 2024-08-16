Один из летчиков рухнувшего в Иркутской области самолета Ту-22М3 скончался

В Иркутской области потерпел крушение военный самолет ТУ-22М3, один из пилотов погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось», — написал глава региона.

Кобзев добавил, что получил информацию от Минобороны России. Работы на месте крушения не прекращались всю ночь.

Губернатор добавил, что остальные пилоты получили травмы различной степени тяжести, всех пострадавших госпитализировали.

По предварительной версии, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности. Специалисты выяснят точную причину аварии. Кобзев принес соболезнования родственникам погибшего летчика и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим пилотам.

Во Франции ранее погибли два французских пилота в ходе столкновения истребителей Rafale на востоке страны. Летчик второго истребителя выжил, успев катапультироваться. Его нашли в ходе поисковых работ.