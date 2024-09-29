Стало известно о состоянии избитой в Ульяновске пенсионерки-цветочнице

Избитая в Ульяновске пенсионерка призналась, что боится торговать цветами после нападения. Об этом пожилая женщина рассказала Telegram-каналу Shot.

Пенсионерка поделилась подробностями нападения. По ее словам, она весь день провела в полиции и до сих пор там находится.

Женщина рассказала, что мужчина напал на нее неожиданно. Подошел и резко ударил. Она сначала даже ничего не поняла, но запомнила, что от него пахло алкоголем.

Полицию она сама вызвала, а утром пошла в больницу, где прошла обследование. Ей сделали компьютерную томографию, которая показала отсутствие серьезных травм, но избиение все равно повлияло на ее здоровье.

«Но ситуация в целом сказалась на ее здоровье тяжело — у нее резко вскочило давление на фоне повышенной гипертонии. Также у женщины остеохондроз, болят суставы», — уточнил канал.

Женщина в прошлом педагог местной музыкальной школы, а букеты она продает, чтобы получить дополнительные средства на жизнь.

Ранее избивший бабушку мужчина извинился перед ней, но не смог объяснить, почему напал пенсионерку. Против него завели уголовное дело. Это происшествие получило широкий общественный резонанс, видео нападения появилось в Сети. На него отреагировал художник Никас Сафронов, заявивший, что оплатит женщине лечение.