Художник Никас Сафронов заступился за избитую в Ульяновске старушку

Будучи почетным гражданином Ульяновска, художник Никас Сафронов оплатит лечение избитой пенсионерки и поможет найти ей место для торговли цветами. Он сообщил об этом Telegram-каналу Mash .

Мастер сказал, что история нападения на старушку потрясла его. Сафронов заявил, что Россия всегда отличалась милосердием, поэтому таким поступкам в ней не место. Он решил передать пенсионерке на реабилитацию 100 тысяч рублей.

«Также хочу найти хозяев этого магазина и попросить разрешить продавать бабушке цветы внутри круглый год», — сказал художник.

Хулиган 22 сентября напал на пожилую женщину, которая торговала цветами возле магазина на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске. Он несколько раз ударил ее по лицу. Полиция возбудила уголовное дело и разыскала подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Майнского района. Мужчина во всем сознался и публично извинился перед бабушкой.