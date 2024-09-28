Против избившего пенсионерку в Ульяновске завело дело

МВД: дело завели против мужчины, который избил пенсионерку в Ульяновске

Дознаватель ОВД России по Засвияжскому району Ульяновска завел уголовное дело против мужчины, который избил пенсионерку. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. Дознаватель ОМВД России завел уголовное дело по статье „Хулиганство“», — написала Волк.

В Сети появились кадры, на которых мужчина напал на пенсионерку, торговавшую цветами у супермаркета на проспекте 50-летия ВЛКСМ. Он подошел к женщине, несколько раз ударил ее кулаком по лицу и удалился. Ничего у жертвы агрессор не взял.

Ранее в Башкортостане пьяный мужчина избил тростью на пенсионера, который мирно сидел у подъезда на скамейке.