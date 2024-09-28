«Так получилось». Избивший пенсионерку житель Ульяновска извинился на камеру

МВД: избивший бабушку мужчина извинился, но не смог объяснить свой поступок

Мужчина, задержанный по подозрению в избиении пенсионерки-цветочницы в Ульяновске, извинился перед пострадавшей, но не смог внятно объяснить, почему напал на нее. Видео его допроса опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Ударил бабушку по лицу на улице 50 лет ВЛКСМ… Ударил три раза… рукой по лицу. Прошу у нее извинения», — заявил он.

На вопрос о мотивах своего поступка задержанный ответил, что «так получилось».

Житель Ульяновска избил пенсионерку, которая продавала собственноручно собранные букеты у входа в магазин, в воскресенье, 22 сентября. Он трижды ударил ее, причем первый раз кулаком в лицо. Кадры нападения появились в Сети. Мужчину искали полицейские, и местные жители.

Как сообщила Волк, дознаватель ОВД России по Засвияжскому району города возбудил уголовное дело против нападавшего.

Ранее в Нижнекамске пятиклассник избил восьмилетнюю девочку, применив удушающий прием.