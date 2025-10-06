Стало известно, кто спас выпавшего из окна ребенка в ЖК «Новокрасково»

Соседка заявила, что выпавшего из окна в Люберцах ребенка спасли родственники

В Люберцах выпавший из окна многоэтажки в жилом комплексе «Новокрасково» ребенок спасся, упав в корзину для кондиционера. О том, кто его достал оттуда, рассказала 360.ru жительница дома.

«Спасли ребенка его родственники. Мужчина-сосед действительно пытался помочь, но у него не получилось перелезть — он просто стоял рядом и разговаривал с малышом», — рассказала она.

Собеседница 360.ru добавила, что сейчас с ребенком все в порядке.

До этого сообщали, что ребенка спас сосед Даниил, который прошел по фасаду через соседние окна.

В конце сентября в столице из окна выпала трехлетняя девочка. Ее обнаружили на козырьке многоэтажки. Ребенка доставили в одну из больниц города, а следователи инициировали проверку, решая вопрос о возбуждении уголовного дела по этому факту.