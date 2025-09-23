Выжившую после падения с 10-го этажа трехлетнюю москвичку спасают врачи

Врачи спасают жизнь трехлетней девочки, которую обнаружили на козырьке многоэтажки на улице Удальцова. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

Выпавшего из окна ребенка доставили в одну из городских больниц, врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводится доследственная проверка.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.

По информации источника 360.ru в экстренных службах, ребенок выпал из окна 25-этажной высотки. Спасатели достали девочку с козырька дома и передали скорой помощи. Собеседник 360.ru добавил, что младенец свалился из окна квартиры на 10-м этаже.