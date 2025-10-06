Ребенок в Подмосковье выпал из окна в корзину от кондиционера

В Люберцах ребенок упал из окна на наружный блок кондиционера

Оставшийся без присмотра маленький ребенок в Люберцах выпал из окна. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Падение получилось благополучным: ребенок приземлился точно в корзину наружного блока кондиционера на втором этаже.

До прибытия спасателей к ситуации подключились местные жители. Они пытались успокоить напуганного ребенка, не позволяя делать резких движений и упасть на землю.

Спас его сосед Даниил, который оказался в этот момент во дворе дома. Мужчина прошел по фасаду через соседние окна и занес карапуза в квартиру.

В сентябре трехлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры на 10-м этаже высотного дома в Москве.