«Защищала одноклассницу». Отец раненой девочки рассказал о нападении в челябинской школе

Напавший на детей в челябинской школе подросток сначала открыл огонь из травматического пистолета, а затем стал бить школьниц молотком. Об этом 360.ru рассказал отец одной из пострадавших девочек Александр.

Он сообщил, что его дочь по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Девочка вчера пришла в сознание и смогла объяснить, как именно все случилось.

«Состояние на данный момент тяжелое, потому что она ходить толком не может, потому что это травма головы, ее вчера оперировали. Сегодня должны из Москвы врачи приехать и забрать на реабилитацию в Москву. <…> Она частями помнит, как все происходило», — отметил мужчина.

По словам Александра, напавший на детей подросток зашел в класс с тремя видами оружия: травматическим пистолетом, молотком и ножом.

«У него пояс был и пистолет на нем. И молоток. И был сбоку пояс еще один. <…> Он сначала пострелял. Там травмат, маленькие шарики. Ни в кого не попало, вроде бы», — добавил он.

Подросток стал бить молотком девочку, и одноклассница пришла ей на помощь, заявил житель Челябинска.

«[Она] пыталась оттолкнуть его, чтобы он не бил молотком и защищала одноклассницу, она пострадала в этой ситуации», — рассказал он про свою дочь.

Александр также сообщил, что сегодня в сознание пришла вторая девочка, ей тоже провели операцию.

В результате нападения школьника пострадали пять человек, в том числе учитель. Источник 360.ru сообщил, что подросток раньше вел себя агрессивно и часто обижал других.