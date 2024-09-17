Челябинский Минздрав: после ЧП в школе № 68 в реанимации остаются два ребенка

Двое детей остаются в реанимации после нападения на школу в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Оба пациента, по данным ведомства, находятся в сознании. Еще один ребенок проходит лечение в профильном отделении больницы. Ранее их осмотрела министр здравоохранения области Татьяна Колчинская.

Нападение на школу № 68 произошло накануне. Подросток пришел в здание с ножом и молотком и набросился на одноклассников. Помимо школьников пострадала и учительница химии, попытавшаяся дать злоумышленнику отпор. Самого подростка задержали.

Источник 360.ru сообщил, что напавший был агрессивным подростком и держал всю школу в страхе. Кроме того, как стало известно, школьник увлекался нацистскими идеями и перед нападением опубликовал манифест, в котором назвал систему среднего образования рабством и предложил инструкции по вандализму.