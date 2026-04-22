Средства ПВО сбили БПЛА в Пензенской области

Ночью силы ПВО ликвидировали беспилотник в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в телеграм-канале .

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования», — заявил он.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь силы ПВО сбили БПЛА в Верхнедонском районе. По его словам, информации о пострадавших и нарушениях на земле не поступало.

Также 40 беспилотников сбили ночью в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев отметил, что дроны уничтожили над городом и пятью районами области. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Еще беспилотники ночью атаковали Самарскую область. В результате ЧП в Сызрани частично обрушился подъезд многоквартирного дома. По неуточненным данным, под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок. МЧС увеличило группировку на месте ЧП.