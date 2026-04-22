МЧС увеличило группировку на месте частичного обрушения дома в Сызрани

В Сызрань отправили более 50 спасателей и аэромобильную группировку

Аэромобильную группировку и 55 спасателей дополнительно отправили для проведения работ после обрушения подъезда жилого дома в Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что всего на месте ЧП работают более 80 единиц техники и свыше 300 специалистов.

«Дополнительно на место следуют 55 специалистов Волжского спасательного центра и аэромобильная группировка МЧС России по Самарской области», — отметили в пресс-службе.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что подъезд многоэтажного дома частично обрушился после атаки беспилотников. Под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок. В регионе продолжает действие режим «Ковер», воздушное пространство перекрыли. Также сохраняется угроза атаки дронов.

Ранее спасатели извлекли и из-под завалов четырех человек, среди них ребенок.