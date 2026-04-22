Под завалами дома в Сызрани могут оставаться два человека, включая ребенка
По предварительным данным, под завалами частично обрушившегося подъезда многоквартирного дома в Сызрани все еще могут быть два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«На месте проведения поисково-спасательных работ осуществляется разбор завалов», — заявили в ведомстве.
Специалисты объявляют минуты тишины, чтобы установить возможные точки нахождения людей. Жителей из уцелевшей части здания эвакуировали.
По словам губернатора Вячеслава Федорищева, подъезд обрушился из-за удара украинских дронов. На место происшествия прибыли девять бригад скорой помощи и три состава врачей центра медицины катастроф.
В области ввели режим «Ковер», воздушное пространство перекрыли на всех уровнях. Угроза новых атак беспилотников сохраняется. Также МЧС России предоставило кадры с места событий.