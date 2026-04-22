Средства ПВО сбили БПЛА в Верхнедонском районе Ростовской области

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА в Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий время беспилотная опасность сохраняется», — написал он.

До этого глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что этой ночью над регионом силы ПВО сбили 40 дронов. БПЛА уничтожили над городом и пятью районами области. По предварительной информации, никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Также этой ночью украинские дроны атаковали Самарскую область. В результате происшествия в Сызрани частично обрушился подъезд многоквартирного дома. По неуточненной информации, под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок. На место ЧП прибыли девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.