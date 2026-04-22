Силы ПВО ночью сбили 40 дронов над Воронежской областью

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 40 дронов над Воронежской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале .

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним городом и пятью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Гусев отметил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Этой ночью беспилотники атаковали Самарскую область. В Сызрани в результате ЧП частично обрушился подъезд многоквартирного дома. Под завалами могут быть два человека, в том числе ребенок. Из уцелевшей части здания вывели жителей. На место происшествия прибыли девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф. Людям окажут всю необходимую помощь.