Спасатели продолжили поиски тел погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

МЧС: поиски на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке возобновились

Фото: РИА «Новости»

Поисковую операцию возобновили на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

«С наступлением светлого времени суток спасатели продолжили работы по поиску в районе горного массива Вачкажец, где потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами», — указали в сообщении.

Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь в субботу, 31 августа, во время полета к вулкану Вачкажец. На его борту находились 22 человека. После этого на место выдвинулись две сухопутные группы спасателей, которые занялись поиском пропавших.

Предварительной причиной крушения назвали пилотирование в особо сложных погодных условиях. После обнаружили тела 17 погибших.

СК назначил проверку по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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