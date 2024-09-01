Спасатели продолжили поиски тел погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Поисковую операцию возобновили на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

«С наступлением светлого времени суток спасатели продолжили работы по поиску в районе горного массива Вачкажец, где потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами», — указали в сообщении.

Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь в субботу, 31 августа, во время полета к вулкану Вачкажец. На его борту находились 22 человека. После этого на место выдвинулись две сухопутные группы спасателей, которые занялись поиском пропавших.

Предварительной причиной крушения назвали пилотирование в особо сложных погодных условиях. После обнаружили тела 17 погибших.

СК назначил проверку по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.