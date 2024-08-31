СК начал проверку после пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке

СК начал проверку после потери связи с вертолетом Ми-8 на Камчатке

Фото: РИА «Новости»

Утром 31 августа на Камчатке потеряли связь с вертолетом Ми-8, на борту которого, предварительно, находились три члена экипажа. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку обстоятельств ЧП, сообщила пресс-служба ведомства.

Камчатский следственный отдел на транспорте выяснит, имели ли место нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации, 31 августа была утеряна связь с вертолетом Ми-8 в районе вулкана Вачкажец, воздушный транспорт направлялся в сторону поселка Николаевка в Елизовском районе.

Спасатели начали поиск воздушного судна. В Росавиации отмечали, что, предварительно, на его борту находились 22 человека.

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