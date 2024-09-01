Тела 17 погибших при крушении вертолета Ми-8 нашли на Камчатке

МЧС сообщило о найденных телах 17 погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Фото: РИА «Новости»

Спасатели нашли тела 17 погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Поиски остальных находившихся на борту воздушного судна продолжились. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что на место прибыли девять человек из поисково-спасательного отряда республиканского главка.

«Найдены 17 тел. Поиски продолжаются», — заявили в пресс-службе.

Вертолет Ми-8 пропал во время полета к вулкану Вачкажец в минувшую субботу, 31 августа. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Из-за плохих погодных условий на поиски выдвинулись две сухопутные группы спасателей.

Как сообщил губернатор края Владимир Солодов, специалисты пошли вдоль реки Быстрой, по маршруту, по которому летел вертолет.

Глава региона подчеркнул, что поиски продолжатся всю ночь и прекратятся, если появится угроза жизни спасателей.

Обломки вертолета нашли в воскресенье, 1 сентября. Предварительной причиной крушения назвали пилотирование в особо сложных погодных условиях. Днем ранее Камчатку окутал сильный туман.

После исчезновения воздушного судна следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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