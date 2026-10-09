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    «Квартира выгорела полностью». Пожар произошел в многоквартирном доме на западе Москвы

    В Москве при пожаре в доме на Ленинском проспекте сгорела квартира

    Утром 9 октября на западе Москвы произошел крупный пожар в многоквартирном доме на Ленинском проспекте. Об этом сообщил источник 360.ru.

    Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 06:58. Загорелась квартира на 10-м этаже 16-этажного дома. Напуганные жители 13 этажа кричали, прося о помощи. Все верхние этажи в районе третьего подъезда окутал дым.

    На место ЧП оперативно прибыли пожарные и скорая помощь. В МЧС Москвы подтвердили информацию о пожаре, который удалось потушить в кратчайшие сроки.

    «По прибытию пожарно-спасательных подразделений были приняты меры, пожар был оперативно ликвидирован», — сказали 360.ru в ведомстве.

    По словам очевидцев случившегося, в результате пожара обошлось без жертв, однако имущество серьезно пострадало.

    «Хозяйка жива, погибла птица. Квартира выгорела полностью», — рассказал 360.ru свидетель ЧП.

    Ранее стало известно, что в Хабаровском крае наградят мужчину, спасшего двух детей из пожара.

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