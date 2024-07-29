После крушения поезда под Волгоградом госпитализировали 55 человек

Росжелдор сообщил о госпитализации 55 человек после схода поезда под Волгоградом

Фото: РИА «Новости»

По предварительным данным, 140 человек, из них восемь детей, получили травмы при столкновении поезда с грузовиком в Волгоградской области, 55 из них госпитализировали в ЦРБ города Котельниково. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта.

На место схода вагонов прибыли пожарный поезд и стрелки ведомственной охраны, оцепившие местность.

Крушение произошло 29 июля на неохраняемом переезде на перегоне Гремячая — Котельниково. Электровоз и девять вагонов поезда, шедшего из Казани в Адлер, сошли с рельсов. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Водителя грузовика отправили в реанимацию.

«Федеральная пассажирская компания» пообещала пассажирам возместить стоимость проезда и начислить бонусы.

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