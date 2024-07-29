После крушения поезда под Волгоградом госпитализировали 55 человек

По предварительным данным, 140 человек, из них восемь детей, получили травмы при столкновении поезда с грузовиком в Волгоградской области, 55 из них госпитализировали в ЦРБ города Котельниково. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта.
На место схода вагонов прибыли пожарный поезд и стрелки ведомственной охраны, оцепившие местность.
Крушение произошло 29 июля на неохраняемом переезде на перегоне Гремячая — Котельниково. Электровоз и девять вагонов поезда, шедшего из Казани в Адлер, сошли с рельсов. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Водителя грузовика отправили в реанимацию.
«Федеральная пассажирская компания» пообещала пассажирам возместить стоимость проезда и начислить бонусы.