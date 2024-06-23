Бой возле церкви в Махачкале продолжился

Хадулаев сообщил о продолжении боестолкновений возле церкви в Махачкале

Возле церкви в Махачкале идет бой. Об этом в Telegram-канале сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«По информации, возле церкви в Махачкале идет бой. Нападавшие отстреливаются», — написал он.

Согласно предварительным данным, боевики взяли в заложники порядка 40 человек. Их закрыли в церкви в Кировском районе города. Официально эту информацию не подтвердили.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов попросил жителей города воздержаться от поездок по улицам Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, Гаджиева, Буйнакского и в районе железнодорожного вокзала.

Вечером 23 июня группа боевиков совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Точное число пострадавших сотрудников полиции уточняется.

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

МММ на новый лад. За что украинки продают жизни своих мужчин

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте