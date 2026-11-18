Склад, на котором хранили и производили пенопласт, загорелся в деревне Коргашино в Мытищах. Пожар локализовали на площади 780 квадратных метров, сообщили 360.ru в пресс-службе МЧС России.

Пламя охватило здание на улице Центральной. Сейчас на месте работают 38 спасателей и 13 единиц техники.

Как рассказали в телеграм-канале Мособлпожспаса, огонь мог распространиться на двухэтажное кирпичное офисное здание, которое расположено в пяти метрах от склада. Людей внутри не было. Информация о пострадавших не поступала.

«Для тушения используют три ручных ствола РСК-50. Организован подвоз воды с расстояния 700 метров», – рассказали в Мособлпожспасе.

Пожар локализовали в 12:47.

Ранее стало известно, что двух человек спасли из горящей квартиры на юго-западе Москвы. Пожар начался на пятом этаже девятиэтажки. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Одного пострадавшего госпитализировали, второй находится в машине скорой помощи.