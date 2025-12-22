СК назначил ряд экспертиз после взрыва авто на парковке в Москве

Следователи и криминалисты из столичного СК вместе с оперативными службами осматривают место взрыва авто на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

«В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — отметили в СК.

В Следственном комитете подтвердили: при взрыве в автомобиле пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил источник 360.ru, водитель, который пострадал при взрыве иномарки на парковке в Москве, находится в тяжелом состоянии. Спасатели пытаются достать его из поврежденной взрывом машины.

По предварительным данным, в результате взрыва иномарки пострадали как минимум семь припаркованных рядом автомобилей.