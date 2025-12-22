СК подтвердил данные о взрыве авто в Москве. Возбуждено дело

СК возбудил дело после взрыва машины на парковке в Москве

Уголовное дело возбудили после взрыва авто на парковке на улице Ясеневой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Также в СК подтвердили, что при взрыве в машине пострадал один человек. Статью, по которой возбудили дело, в ведомстве не уточнили.

Сейчас следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, заключили в пресс-службе.

Взрыв на парковке прогремел около семи часов утра. По предварительной информации, это произошло, когда мужчина сел в машину Kia. На место быстро прибыли скорая помощь и правоохранители.

Среди людей больше никто не пострадал.