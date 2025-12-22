Спасатели пытаются достать мужчину из поврежденного взрывом авто в Москве

Источник 360.ru: при взрыве авто в Москве пострадал мужчина

При взрыве Kia на парковке в Орехово-Зуеве пострадал мужчина. В эти минуты спасатели пытаются деблокировать его из поврежденного салона, сообщил источник 360.ru.

Очевидцы случившегося рассказали о сильном звуке взрыва. Одна женщина призналась, что сначала подумала, что это звук работы ПВО и где-то, вероятно, сбили беспилотник.

На месте работают правоохранители, скорая помощь и оперативные службы. Место ЧП оцепили. Все обстоятельства случившегося уточняются.

По предварительной информации, взрыв произошел, когда мужчина сел в машину. Также повреждения получили стоявшие рядом автомобили. Среди людей травмы больше никто не получил.