Мужчина, пострадавший при взрыве авто в Москве, находится в тяжелом состоянии

Водитель, который пострадал при взрыве иномарки на паркове в Москве, находится в тяжелом состоянии. Ему пытаются оказать помощь и деблокировать из салона, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло рано утром на Ясеневой улице. Очевидцы говорят, что взрыв был очень сильный. Некоторые подумали, что это звук работы ПВО.

«Был очень сильный грохот где-то в 6.55, очень похожий на взрыв. Под окном у машин сразу сигнализации сработали. Затем приехали пожарные, полиция и первая скорая», — рассказал 360.ru один из местных жителей.

Среди людей, по предварительным данным, никто не пострадал, но повреждения получили стоящие рядом автомобили.

Официально данные о происшествии пока не предоставляли. Все детали случившегося в данный момент уточняются.