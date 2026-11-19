Полиция начала проверку после убийства кошки во Владивостоке. Заявительница рассказала, как живодер сбросил животное с 18-го этажа. Об этом сообщила пресс-служба МВД Приморья.

В дежурную часть отдела полиции № 3 обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, как мужчина сбросил кошку с балкона 18-го этажа в микрорайоне Снеговая Падь.

Правоохранители организовали процессуальную проверку, чтобы установить обстоятельства. По ее результатам примут решение.

Убитая кошка принадлежала жильцам дома, сообщил телеграм-канал «ЧП Владивосток | Приморский край». Сосед встретил ее в подъезде, взял на руки и получил царапину, из-за чего разозлился и отнес на общий балкон.

Ранее в Тюмени мужчина задушил свою собаку в лифте под камерой видеонаблюдения. Полиция устроила проверку.