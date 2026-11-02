Сервисы МЧС вернутся к штатной работе до конца дня после кибератаки

Использованную хакерами уязвимость мобильного приложения «МЧС России», через которое злоумышленники разослали ложное сообщение в 33 региона установили и передали в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты приняли меры для предотвращения новых случаев взлома и постепенному восстановлению штатной работы всех сервисов до конца дня понедельника, 2 ноября.

На систему оповещения населения взлом приложения не повлиял. Она продолжила работать в штатном режиме.

В пресс-службе призвали граждан не поддаваться на провокации, не распространять непроверенную информацию и доверять данным только с сайта МЧС и официальных аккаунтов ведомства.

Массированная кибератака на мобильное приложение «МЧС России» прошла в ночь на понедельник, 2 ноября. Как сообщили в пресс-службе ведомства, неизвестные хакеры взломали административную панель и устроили рассылку фейкового сообщения в 33 региона.