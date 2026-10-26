360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Рейсовый автобус под Новосибирском съехал в кювет

    ГУ МВД России по Новосибирской области
    Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области/Telegram

    В Новосибирской области рейсовый автобус съехал в кювет. Пострадали не менее восьми человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

    Авария произошла в Новосибирском районе. Водитель потерял управление, автобус съехал в кювет. По предварительной информации, за медпомощью обратились восемь человек.

    Пресс-служба полиции показала фото последствий ДТП. В кювет съехал автобус марки ПАЗ. На место прибыли несколько бригад скорой помощи.

    Ранее авария при схожих обстоятельствах произошла в Волосовском районе Ленинградской области. Водитель ПАЗ на дороге в сторону деревни Будино выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Пострадал 69-летний пассажир.

    Читайте также

    Таксист избил пассажирку в Томске из-за перевода не на тот банк

    В Москве задержали хулигана, поранившего кирпичом пассажирку МЦД-2

    Автомобиль попал под поезд в Ивановской области

    Северо-Западная транспортная прокуратура

    Таксист избил пассажирку в Томске из-за перевода не на тот банк

    В Москве задержали хулигана, поранившего кирпичом пассажирку МЦД-2

    Автомобиль попал под поезд в Ивановской области

    Северо-Западная транспортная прокуратура