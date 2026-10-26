Рейсовый автобус под Новосибирском съехал в кювет

В Новосибирской области рейсовый автобус съехал в кювет. Пострадали не менее восьми человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в Новосибирском районе. Водитель потерял управление, автобус съехал в кювет. По предварительной информации, за медпомощью обратились восемь человек.

Пресс-служба полиции показала фото последствий ДТП. В кювет съехал автобус марки ПАЗ. На место прибыли несколько бригад скорой помощи.

Ранее авария при схожих обстоятельствах произошла в Волосовском районе Ленинградской области. Водитель ПАЗ на дороге в сторону деревни Будино выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Пострадал 69-летний пассажир.