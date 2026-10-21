Самолет Су-30 потерпел аварию в Калининградской области

В ведомстве уточнили, что истребитель упал в безлюдном районе. Полет проходил без боекомплекта. Летчиков эвакуировала наземная спасательная команда, угрозы их жизни нет.

Также ранее 21 октября во Франции упал истребитель Mirage 2000D, причины выясняются.

В конце сентября в Амурской области потерпел аварию самолет Ту-95 при выполнении учебно-тренировочного полета. Жертвами стали шесть членов экипажа, еще один получил травмы. В том случае машина также выполняла полет без боекомплекта, разрушений на земле не зафиксировали.