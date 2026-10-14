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    Семеро россиян пострадали в ДТП в Анталье

    Фото: 360.ru

    В турецкой провинции Анталья пассажирский микроавтобус съехал в кювет, девять человек пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союзе туриндустрии.

    По информации генконсульства России в Анталье, семеро пострадавших — россияне, среди них двое детей. Пятерых, в том числе несовершеннолетних, отпустили после оказания медицинской помощи, двое остаются в больнице.

    По сведениям РСТ, авария произошла в районе Коркутели. В автобусе не было клиентов крупных туроператоров, путешествовавших в составе организованных групп.

    Ранее в Карелии водитель рефрижератора сбил микроавтобус, который стоял на красном сигнале светофора. В ДТП пострадали семь человек.

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