Семеро россиян пострадали в ДТП в Анталье

В турецкой провинции Анталья пассажирский микроавтобус съехал в кювет, девять человек пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союзе туриндустрии.

По информации генконсульства России в Анталье, семеро пострадавших — россияне, среди них двое детей. Пятерых, в том числе несовершеннолетних, отпустили после оказания медицинской помощи, двое остаются в больнице.

По сведениям РСТ, авария произошла в районе Коркутели. В автобусе не было клиентов крупных туроператоров, путешествовавших в составе организованных групп.

Ранее в Карелии водитель рефрижератора сбил микроавтобус, который стоял на красном сигнале светофора. В ДТП пострадали семь человек.