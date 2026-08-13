Сбившему PR-директора журнала «Москвичка» водителю назначили домашний арест

Водителя КамАЗа, сбившего PR-директора журнала «Москвичка» Катю Чаковскую на Ходынской улице в столице, отправили под домашний арест на два месяца. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, решение вынес Таганский районный суд.

По данным следствия, наезд на девушку-пешехода водитель совершил ранним утром во вторник, 11 августа. В тот момент пострадавшая находилась на нерегулируемом переходе. После аварии водитель вместо оказания помощи скрылся с места происшествия.

Следователи завели против него уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места происшествия.

О госпитализации PR-директора «Москвички» Кати Чаковской после наезда большегруза сообщила бренд-директор журнала Алена Бердова. Она подчеркнула, что пострадавшая коллега получила множественные переломы и попала в реанимацию.