Три человека погибли во время крушения самолета под Коломной

Baza: три человека погибли из-за крушения Superjet в районе деревни Апраксино

Фото: РИА «Новости»

Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение в районе деревни Апраксино в Московской области. В результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, борт разбился после взлета.

Позже журналисты написали, что самолет перед крушением летал по кругу и подавал сигнал бедствия. Испытания лайнера проходили на аэродроме около Коломны. По данным авторов канала, пилоты пытались посадить борт, но он рухнул на заходе на третий круг.

Ранее видео с крушением пассажирского лайнера опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». Были ли в самолете пассажиры, пока неизвестно.

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