Три человека погибли во время крушения самолета под Коломной
Baza: три человека погибли из-за крушения Superjet в районе деревни Апраксино
Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение в районе деревни Апраксино в Московской области. В результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа, сообщил Telegram-канал Baza.
По информации издания, борт разбился после взлета.
Позже журналисты написали, что самолет перед крушением летал по кругу и подавал сигнал бедствия. Испытания лайнера проходили на аэродроме около Коломны. По данным авторов канала, пилоты пытались посадить борт, но он рухнул на заходе на третий круг.
Ранее видео с крушением пассажирского лайнера опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». Были ли в самолете пассажиры, пока неизвестно.