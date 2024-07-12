Появились первые кадры падения самолета в Коломенском городском округе

«МК: срочные новости» показал кадры падения самолета в Подмосковье

Первые кадры падения самолета в городском округе Коломна появились в Сети. Видео опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

По предварительным данным, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский лайнер.

Оперативные службы проверяют информацию о падении самолета, сообщил Telegram-канал «112». Sukhoi Superjet-100 рухнул в районе Коломны. Пока неизвестно, находились ли на борту пассажиры.

Несколько дней назад в Татарстане разбился прогулочный самолет. Жертвами авиакатастрофы стали три человека, среди них — мать и дочь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

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Падение самолета в Коломне. Текстовая трансляция

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