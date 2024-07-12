Появились первые кадры падения самолета в Коломенском городском округе

Первые кадры падения самолета в городском округе Коломна появились в Сети. Видео опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».
По предварительным данным, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский лайнер.
Оперативные службы проверяют информацию о падении самолета, сообщил Telegram-канал «112». Sukhoi Superjet-100 рухнул в районе Коломны. Пока неизвестно, находились ли на борту пассажиры.
Несколько дней назад в Татарстане разбился прогулочный самолет. Жертвами авиакатастрофы стали три человека, среди них — мать и дочь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.
Инновационный тренажер для реабилитации появился в больнице Солнечногорска
Школу на 1735 мест в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах откроют к 1 сентября
Два незаконных сброса стройотходов предотвратили в Подмосковье
Стало известно точное место крушение лайнера Superjet
«Ничего лишнего не позволял». Пригожин прямо высказался о бывшем муже Алсу
Потерпевший крушение Superjet не был полностью импортозамещенным
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте