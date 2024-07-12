СК сообщил, что уточняет информацию о падении Superjet под Коломной

СК: информация о крушении Superjet 100 под Коломной уточняется

Фото: РИА «Новости»

Следственный комитет сообщил RT, что уточняет информацию, появившуюся в соцсетях, о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в районе Коломны. Официального подтверждения информации пока не поступило.

По данным Telegram-канала Shot, разбившийся самолет принадлежал авиакомпании «Газпромавиа». На борту находились три человека — экипаж с пилотами-тестировщиками. Предположительно, они погибли.

К месту трагедии следуют около 10 пожарных машин и карет скорой помощи.

Также, как сообщили источники канала, самолет поднялся в небо из Луховиц и направлялся в аэропорт Внуково, на нем проводили испытания.

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