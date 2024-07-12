СК сообщил, что уточняет информацию о падении Superjet под Коломной
СК: информация о крушении Superjet 100 под Коломной уточняется
Следственный комитет сообщил RT, что уточняет информацию, появившуюся в соцсетях, о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в районе Коломны. Официального подтверждения информации пока не поступило.
По данным Telegram-канала Shot, разбившийся самолет принадлежал авиакомпании «Газпромавиа». На борту находились три человека — экипаж с пилотами-тестировщиками. Предположительно, они погибли.
К месту трагедии следуют около 10 пожарных машин и карет скорой помощи.
Также, как сообщили источники канала, самолет поднялся в небо из Луховиц и направлялся в аэропорт Внуково, на нем проводили испытания.