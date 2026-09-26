Более 10 человек погибли при крушении самолета в ДР Конго

В ДР Конго разбился самолет с офицерами на борту, погибли 13 человек

В Демократической Республике Конго разбился самолет, погибли 13 пассажиров, в том числе генеральный аудитор Вооруженных сил страны генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулиа Бакуми. Об этом сообщила радиостанция Okapi .

Самолет компании Tracep разбился в Кенге, столице провинции Кванго. По словам вице-губернатора региона Реми Саки, воздушное судно следовало из города Киквита в столицу страны Киншасу.

Во время полета над Кенге пилот совершил несколько кругов над городом в поисках места для посадки, прежде чем самолет врезался в участок в муниципалитете Манзао. Среди пассажиров были военные офицеры.

По словам Саки, погибли все 13 человек, находившихся на борту. Один из пассажиров попытался спастись, выпрыгнув во время крушения, но его изрезало пропеллером. Остальные погибли в результате пожара, последовавшего за крушением.

Люди в участке не пострадали. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Калифорнии разбился одномоторный самолет, погибли два человека.