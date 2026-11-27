В Салехарде прошедшей ночью зафиксировали перебои с электричеством из-за аварии. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в «Максе» .

«Салехардцы, сегодня ночью в городе произошло отключение электроэнергии», — написал он.

На место аварии оперативно выехали специалисты, которые начали работать над запуском городской электрогенерации. Горожан призвали по возможности оставить детей дома, не отправлять их в детские сады и школы.

Позже администрация сообщила, что авария случилась на внешних сетях, электричество подключают по районам.

Накануне в микрорайоне Залинейный города Подольск полностью восстановили уличное электроснабжение, которое пропало за день до этого.