В микрорайоне Залинейный города Подольск полностью восстановлено уличное электроснабжение, нарушенное накануне. Как сообщается, причиной отключения света на улице Долгого стали противоправные действия подростков: несовершеннолетние набросили на линии электропередачи медную проволоку с грузами, что спровоцировало замыкание и обесточило весь район.

Специалисты энергослужб оперативно прибыли на место происшествия, сняли опасный провод и устранили неполадку. Подача электроэнергии возобновлена в полном объеме. Пострадавших в результате инцидента нет.

Электромонтер пятого разряда «Подольского комбината» Сергей Патрикеев прокомментировал ситуацию, отметив, что подобные случаи в городском округе, к сожалению, не редкость. По его словам, ранее аналогичные инциденты с вмешательством посторонних в работу электросетей фиксировались на улицах Сосновой, Филиппова и Багратиона.