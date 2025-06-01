РЖД частично поменяли маршрут некоторых поездов после ЧП под Брянском

Российские железные дороги поменяли маршруты некоторых поездов после происшествия с обрушением моста в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов», — отметили в компании.

Согласно измененным маршрутам, пассажирам поезда № 86 Климов — Москва назначили резервный поезд № 902 Брянск — Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда № 86. Поезд № 489 Анапа — Минск отправлением 30 мая пойдет измененным маршрутом от Брянска через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня. Поезд № 85 Москва — Климов проследует сокращенным маршрутом до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом.

ЧП произошло 31 мая в Выгоничском районе Брянской области. На пассажирский поезд обрушился мост со стоявшими на нем фурой и легковым автомобилем. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

По последним данным, пострадало 35 человек, семь человек погибли. Среди пострадавших есть грудной ребенок, он в тяжелом состоянии. На место происшествия за пострадавшими выехали бригады Центра экстренной медицинской помощи.

СМИ сообщили, что погибли все члены локомотивной бригады поезда.