Члены локомотивной бригады погибли при обрушении моста в Брянской области

В результате столкновения поезда с автомобилями и обломками моста после ЧП в Брянской области погибли все члены локомотивной бригады поезда. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Кроме того, по данным канала, число пострадавших на данный момент уже превышает 40 человек.

На место происшествия направили 11 автобусов для эвакуации пострадавших в пункты временного размещения, организованные в школе Выгоничей.

Агентство РИА «Новости» добавило, что среди пострадавших есть один ребенок в тяжелом состоянии.

Медики оказывают всем необходимую помощь, а для работы в темное время суток МЧС доставило дополнительные световые башни. Специалисты ведомства оценивают масштабы разрушений и возможные риски. Параллельно проводится проверка причин обрушения моста.