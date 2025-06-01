Грудной ребенок пострадал при падении моста на поезд под Брянском

При падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Выехало 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенок пяти-шести месяцев в тяжелом состоянии», — сказала собеседница агентства из Центра медицинских катастроф региона.

ЧП произошло в 22:44 в Выгоничском районе Брянской области. Мост обрушился на поезд вместе со стоявшими на нем фурой и легковым автомобилем. В результате аварии локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

По предварительным данным в СМИ, пострадало 44 человека, четверо погибли. Причиной обрушения мог быть подрыв опор моста.

На место обрушения моста МЧС отправило пожарно-спасательные подразделения. К поезду доставили дополнительное оборудование, включая световые башни для работы в темное время суток.