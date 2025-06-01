Московские медики и психологи помогут пострадавшим под Брянском

Московские медики подключились к оказанию помощи пострадавшим при сходе с рельсов пассажирского поезда в Брянской области. Об этом сообщили в Депздраве столицы.

На место происшествия за пострадавшими выдвинулись бригады Центра экстренной медицинской помощи. Они заберут раненых, в том числе и ребенка.

«Также медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы, куда должны транспортировать не поврежденные вагоны с людьми», — сообщили в департаменте.

Также в Депздраве отметили, что московская служба Скорой медицинской помощи подготовила дополнительные силы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что количество погибших при обрушении моста и схода поезда увеличилось до семи человек. В медицинские учреждения региона доставили 30 пострадавших, среди которых двое детей. Двое из пострадавших, в том числе и ребенок, в тяжелом состоянии.