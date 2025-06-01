Число погибших при обрушении моста в Брянской области достигло семи

Губернатор Богомаз: при обрушении моста в Брянской области погибли 7 человек

В Выгоничском районе Брянской области число погибших из-за обрушения моста на железнодорожные пути увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Кроме того, в медицинские учреждения региона доставили 30 пострадавших, среди которых двое детей.

«Двое из пострадавших, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии», — добавил губернатор.

На месте работают 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф. Для эвакуации людей задействовали автобусы, чтобы доставить их в пункты временного размещения.

Аварийно-спасательные операции продолжаются. Власти контролируют ситуацию и оказывают помощь всем пострадавшим.

Сотрудники МЧС России продолжают разбирать поврежденные фрагменты вагонов поезда. Основные усилия направлены на поиск и освобождение людей. Всех пассажиров поезда отводят на безопасное расстояние и осматривают врачи.