Пожар охватил нежилое здание рядом с ТЦ «Оранжевое небо» в центре Томска

Пожар в здании рядом с томским ТЦ «Оранжевое небо» сняли на видео

Рядом с торговым центром «Оранжевое небо» в Томске загорелось двухэтажное кирпичное здание с пристройкой. Кадры происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Томской области, возгорание началось 26 сентября в 17:19 (13:19 по московскому времени) на улице Нахимова. На место выехали пожарные и службы жизнеобеспечения.

На кадрах видно, как густой дым заволок небо над зданиями. Сейчас огонь тушат 48 человек и 14 единиц техники.

По информации ТАСС, пожар вспыхнул в заброшенном здании. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.



В пресс-службе республиканского главка МЧС уточнили, что пламя охватило площадь в 1600 квадратных метров.

Накануне в Красноярском крае вспыхнула кровля торгового центра. Огонь распространился на 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.