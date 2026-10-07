В Приморье продолжились поиски медведицы, напавшей на рыбака

Продолжаются поиски медведицы, которая в конце сентября напала на местного жителя в Чугуевском округе Приморья. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Алексей Суровый.

«Работа продолжается по поиску этого животного, специалисты работают. Да, это была медведица, был рядом медвежонок», — сказал он.

Хищница набросилась на 65-летнего мужчину, который отправился на природу для рыбалки. Животное отступило, только когда пострадавший потерял сознание.

Очнувшись, рыбак с рваными ранами на лице и теле сумел самостоятельно добраться до населенного пункта, где ему оказали помощь.

Ранее биолог Павел Глазков назвал самый действенный способ защиты от медведя.